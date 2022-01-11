БАКУ /Trend/ - 1-3 июня 2022 года в Азербайджане пройдет «Бакинская Энергетическая Неделя», передает Trend во вторник со ссылкой на Iteca Caspian.

Самое престижное мероприятие в нефтегазовой и энергетической сфере в Прикаспийском регионе - «Бакинская Энергетическая Неделя» объединяет 27-ю Международную выставку «Нефть и Газ Каспия», 10-ю Юбилейную Каспийскую Международную Выставку «Энергетика и Возобновляемая Энергия», а также «Бакинский Энергетический Форум», который является преемником конференции «Нефть и Газ Каспия».

В программу «Бакинского Энергетического форума», который пройдет со 2-го по 3 июня, вошли следующие темы: «Будущее энергетики на перекрестке путей развития. Возобновление Зелёной энергии», «Воздействие пандемии Covid-19 на энергетический сектор и прогнозы восстановления», «Новые ориентиры для нефти и газа в новой энергетической эре. От нефтегазовой компании к энергетической компании», «Нефтегазовые технологии и Искусственный интеллект (ИИ)» и другие.

Мероприятия организованы Iteca Caspian и ее международными партнерами при официальной поддержке министерства энергетики Азербайджанской Республики и SOCAR.