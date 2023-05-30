На освобожденных территориях Азербайджане введены в эксплуатацию 20 малых ГЭС

БАКУ /Trend/ - Сохранение водных ресурсов Азербайджана является приоритетным направлением деятельности Государственного агентства водных ресурсов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в ходе общественного заседания на тему «Зеленая энергия и чистая окружающая среда: перспективы развития бизнеса».

По его словам, в стране стремительно развивается сектор сельского хозяйства, который требует большего объема водных ресурсов.

«С этой точки зрения, считаем важным переход на зеленые технологии. Так, только в 2022 году в Азербайджане было выработано 1,6 гВт электроэнергии и использовано 20 тысяч тонн дизельного топлива. Необходимо максимально воспользоваться возобновляемыми источниками энергии. Так, на сегодняшний день освобождённые территории обладают потенциалом как ветряной, так и солнечной возобновляемой энергии. Сегодня там уже построены и введены в эксплуатацию 20 малых ГЭС, на реке Хакари построена ГЭС мощностью 8 мВт, в Тертере введены в эксплуатацию электростанции Суговушан-1 и Суговушан-2», - сказал он.