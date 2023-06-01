Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 31 мая понизилась на 1,22 доллара относительно предыдущего показателя и составила 75,05 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,17 доллара – до 73,32 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,73 доллара, составив 48,79 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 мая понизилась на 1,09 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 72,89 доллара за баррель.

Официальный курс на первое июня составляет 1,7 AZN/1 USD.