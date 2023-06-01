В ближайшее время сможем наладить импорт "зеленой" энергии из Азербайджана в ЕС - Кристина Лобилло Борреро

БАКУ /Trend/ - Европейский союз в целях диверсификации источников природного газа расширяет сотрудничество со своими партнерами.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро.

По ее словам, Азербайджан на сегодня увеличил транспортировку природного газа в ЕС на 40 процентов.

«Азербайджан в нефтегазовой области является стратегическим партнером ЕС. Мы также уделяем внимание сотрудничеству с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии и уверены, что в ближайшее время сможем наладить импорт зеленой энергии из Азербайджана в ЕС», - сказала она.