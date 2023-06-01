SOCAR увеличила инвестиции в добычу нефти и газа - Ровшан Наджаф (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - SOCAR за последнее время увеличила инвестиции в добычу нефти и газа.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф.

По его словам, на сегодня госкомпания инвестирует в энергетический переход.

«Мы в первую очередь думаем о диверсификации маршрутов и обеспечении стран, которые мало обеспечены нефтегазовыми ресурсами и электроэнергией. Мы не можем игнорировать эти глобальные кризисы», - сказал он.

По словам президента SOCAR, нельзя останавливать добычу нефти и газа в ближайшие десятилетия

«Мы поддерживаем идею чистой добычи нефтересурсов, производства чистой энергии. Мы не можем игнорировать рост цен на энергоресурсы и опустошение газо- и нефтехранилищ наших партнеров», - подчеркнул он.

По словам Наджафа, SOCAR в прошлом году подписала с bp и MASDAR соглашения по возобновляемым источникам энергии.

«Мы готовы разнообразить проекты, добычу зеленой энергетики, интегрировать свои источники транспортировки с другими. Несмотря на то, что мнения о добыче углеводородов разнятся, мы считаем, что добыча необходима и делать это нужно на основе зеленых технологий», - подчеркнул он.

Наджаф добавил, что SOCAR открыта к международному сотрудничеству со всеми игроками в области энергетического перехода и устойчивой добычи.

«Это важно с точки зрения обеспечения энергетической безопасности стран ЕС и региона в целом», - добавил он.