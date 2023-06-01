БАКУ /Trend/ - MOL Group инвестировала в нефтегазовый сектор Азербайджана 2 млрд долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» исполнительный вице-президент MOL Group Жомбор Мартон.

По его словам, компания инвестировала в проект ACG.

«Мы видим потенциал долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном. Наши нефтеперерабатывающие заводы сегодня могут выбирать какую нефть перерабатывать, в том числе высококачественную азербайджанскую нефть», - сказал он.

Мартон сообщил, что MOL Group верит в долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном не только в рамках проекта ACG, но и по ряду других областей.

По его словам, в том числе это обмен опытом и экспертизой в области переработки бытовых отходов, повторной переработки.