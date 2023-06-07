США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Согласно ежемесячному прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, ожидания по добыче нефти в стране (исключая другие жидкие углеводороды) на 2023 год были повышены с 12,53 миллионов баррелей в день до 12,61 миллионов баррелей в день, передает Trend.

Прогнозное значение на 720 тысяч баррелей в день превышает результаты прошлого года, который составил 11,89 миллионов баррелей в день.

Кроме того, это на 310 тысяч баррелей в день превышает последний годовой рекорд добычи сырой нефти в США, установленный в 2019 году и составивший 12,3 миллиона баррелей в день.

В прогнозе также отмечается повышение ожидаемой добычи нефти на 80 тысяч баррелей в день в 2024 году, до 12,77 миллионов баррелей в день.