Парвиз Шахбазов примет участие на министерской встрече по проекту "зеленого коридора" Азербайджан-ЕС

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым примет участие на встрече министров с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и транспортировки "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии".

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве энергетики Азербайджана, встреча министров состоится 25 июля в Бухаресте (Румыния).

Напомним, что в настоящее время проект находится на этапе изучения, работы ведутся в активном режиме. Результаты исследования по проекту прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, который предусматривает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу, будут известны уже в сентябре. После этого планируется перейти ко второй фазе.

Соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу подписали 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.