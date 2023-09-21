Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 сентября понизилась на 1,05 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 101,2 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,1 доллара до 100,22 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,14 доллара, составив 81,98 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 20 сентября снизилась на 1,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 95,73 доллара за баррель.

Официальный курс на 21 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.