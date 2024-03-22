Потребление воды консорциумом ТАР сократилось на более чем 40%

БАКУ /Trend/ - Потребление воды консорциумом TAP сократилось на 41 процент в годовом исчислении, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день водных ресурсов. В соответствии с нашей приверженностью устойчивому энергетическому будущему, в 2023 году мы сократили потребление воды TAP на 41 процент в Греции, Албании, Италии и Швейцарии по сравнению с 2022 годом», - заявили в консорциуме.

Напомним, что по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn