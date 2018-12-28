Официальный курс маната к мировым валютам на 28 декабря

28 декабря 2018 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,9468 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

28.12.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9468

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1984

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0444

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7897

1 бразильский реал

1 BRL

0.4388

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1174

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1521

1 чешская крона

1 CZK

0.0754

1 чилийский песо

1 CLP

0.2436

1 китайский юань

1 CNY

0.2480

1 датская крона

1 DKK

0.2608

1 грузинский лари

1 GEL

0.6367

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2170

1 индийская рупия

1 INR

0.0243

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1529

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0117

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1889

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7258

1 израильский шекель

1 ILS

0.4510

1 канадский доллар

1 CAD

1.2485

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5979

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4090

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0864

1 молдавская лея

1 MDL

0.0996

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.1943

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0202

1 польский злотый

1 PLN

0.4534

1 российский рубль

1 RUB

0.0245

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2425

1 саудовский риал

1 SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3573

1 турецкая лира

1 TRY

0.3212

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0554

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1803

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0617

100 японских иен

100 JPY

1.5366

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1407

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