Глава Счетной палаты: Прошлогодний экономический рост был обеспечен в основном за счет ненефтяного сектора

31 мая 2019 23:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный бюджет Азербайджана за прошлый год характеризуется высокими темпами роста и аналогичным уровнем исполнения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в своем выступлении в Милли Меджлисе (парламенте).

Он отметил, что после резкого падения цен, волны девальвации и серьезной флуктуации в темпах роста, в 2018 году с ростом цен на нефть возникли благоприятные условия для восстановления макроэкономической стабильности.

"Номинальный объем фактического валового внутреннего продукта был равен 79,8 миллиарда манатов, в реальном выражении рост составил 1,4 процента, прогнозы обещали реальный рост ВВП преимущественно за счет ненефтяного сектора, и эти ожидания оправдались. Таким образом экономический рост на 81 процент был обеспечен за счет ненефтяного сектора. Прошлогодний госбюджет был исполнен в условиях стабильности национальной валюты. Стабильная динамика маната обеспечила укрепление номинального курса", - сказал председатель Счетной палаты.

Гюльмамедов добавил, что за счет благоприятных макроэкономических тенденций бюджет был исполнен успешно: "Таким образом, исполнение доходной и расходной частей госбюджета, прошло рекордными за последние семь лет темпами".

( Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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