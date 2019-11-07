Официальный курс маната к мировым валютам на 7 ноября

7 ноября 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,8800 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

07.11.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8800

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1674

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0285

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8318

1 бразильский реал

1 BRL

0,4172

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1146

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1465

1 чешская крона

1 CZK

0,0736

100 чилийских песо

100 CLP

0,2294

1 китайский юань

1 CNY

0,2422

1 датская крона

1 DKK

0,2516

1 грузинский лари

1 GEL

0,5737

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2172

1 индийская рупия

1 INR

0,0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1833

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0121

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1764

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7128

1 израильский шекель

1 ILS

0,4867

1 канадский доллар

1 CAD

1,2883

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5990

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0237

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4101

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0887

1 молдавская лея

1 MDL

0,0977

1 египетский фунт

1 EGP

0,1054

1 норвежская крона

1 NOK

0,1851

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0180

1 польский злотый

1 PLN

0,4408

1 российский рубль

1 RUB

0,0267

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2500

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3397

1 турецкая лира

1 TRY

0,2953

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0559

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0690

100 японских иен

100 JPY

1,5640

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0794

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