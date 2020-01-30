Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 30 января

30 января 2020 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 января установлен на уровне 1,7 и 1, 873 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

30.01.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,873

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1455

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0282

1 белорусский рубль

1 BYN

0,7983

1 бразильский реал

1 BRL

0,4023

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1161

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1435

1 чешская крона

1 CZK

0,0742

100 чилийских песо

100 CLP

0,2147

1 китайский юань

1 CNY

0,246

1 датская крона

1 DKK

0,2506

1 грузинский лари

1 GEL

0,5871

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2189

1 индийская рупия

1 INR

0,0238

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2126

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0124

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1766

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7485

1 израильский шекель

1 ILS

0,4926

1 канадский доллар

1 CAD

1,2876

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5947

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4157

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0908

1 молдавская лея

1 MDL

0,0969

1 египетский фунт

1 EGP

0,1075

1 норвежская крона

1 NOK

0,1852

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0178

1 польский злотый

1 PLN

0,437

1 российский рубль

1 RUB

0,0271

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2474

1 саудовский риал

1 SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3376

1 турецкая лира

1 TRY

0,285

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0561

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0684

100 японских иен

100 JPY

1,5609

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1068

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 29 января
Финансы 29 января 09:21
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 28 января
Финансы 28 января 09:39
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 27 января
Финансы 27 января 09:30
Курс маната по отношению к мировым валютам на 23 января
Финансы 23 января 09:28
Курс маната по отношению к мировым валютам на 22 января
Финансы 22 января 09:24
Курс маната по отношению к мировым валютам на 17 января
Финансы 17 января 09:20
Лента новостей
Посол Иордании посетил БГУ (ФОТО)
Общество 10:21
Из поколения в поколение – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО)
Культура 10:14
Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза оставшихся пассажиров из Китая
Казахстан 10:09
Южная Корея предоставит Китаю $5 млн на борьбу с коронавирусом
Другие страны 09:57
В прошлом году в Турции незначительно выросло число казахстанских компаний
Турция 09:53
В Баку закроются китайские рестораны?
Общество 09:49
Дональд Трамп создал специальную группу для борьбы с коронавирусом
США 09:46
Туркменистан экспортирует в соседние страны сжиженный газ
Энергетика 09:44
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 09:42