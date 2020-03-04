Названы основные причины снижения ПИИ в Грузии

БАКУ/Trend/ - Основными причинами сокращения прямых иностранных инвестиций в Грузии в первой половине 2019 года являются завершение проекта строительства газопровода и передача прав собственности на несколько предприятий от негрузинских грузинским резидентам, рассказали Trend в агентcтве "Производи в Грузии".

"Кроме того, причины также включают в себя уменьшение обязательств прямых инвесторов-нерезидентов", - говорится в сообщении Агентства.

Хотя, как отмечает источник, эти обстоятельства совпали друг с другом, и снижение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) не связано с какими-либо фундаментальными факторами или ухудшением инвестиционного климата.

"Это подтверждается утверждением со стороны агентства Fitch суверенного кредитного рейтинга Грузии на уровне" BB" со стабильным прогнозом ввиду привлекательной деловой и инвестиционной среды в стране", - заявили представители агентства.

Агентство также подчеркнуло, что доля реинвестирования в общем объеме прямых иностранных инвестиций остается высокой (примерно 34 процента в первой половине 2019 года), что отражает позитивное отношение и ожидания иностранных инвесторов в отношении деловой среды Грузии.

Как сообщается, вместо репатриации корпоративной прибыли они используют ее для новых инвестиций и расширения своей деловой активности, что еще больше повышает инвестиционную привлекательность Грузии.

Отметим, что прямые иностранные инвестиции в Грузию во втором квартале 2019 года составили 187 миллионов долларов, что на 53,7 процента меньше скорректированных данных во втором квартале 2018 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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