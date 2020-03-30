Узбекистан частично отменит пошлины на импортные лекарства

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане временно отменят таможенные пошлины на ввоз ряда лекарств и изделий медицинского назначения, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по обеспечению потребности населения в лекарственных средствах», подписанном 27 марта.

Пошлины не будут взиматься «в период усиленного порядка противодействия коронавирусной инфекции». От них освободят «необходимые лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику, а также сырье, материалы и субстанции, используемые в их производстве», говорится в сообщении.

Список таких товаров составляется министерством здравоохранения и Агентством по развитию фармацевтической отрасли. В указе конкретные наименования не приводятся.

Также президент поручил налоговому, таможенному и антимонопольному комитету ежедневно следить за ценами на лекарства, не допуская их «искусственного завышения», говорится в сообщении.

Среди прочего указ допускает введение льгот по НДС на отдельные лекарственные средства, а также отмену таможенных пошлин на некоторые товары первой необходимости (конкретные примеры не приводятся).

Ранее, на фоне повышенного спроса на медицинские маски в Узбекистане, их разрешили производить и продавать без лицензии. Ношение масок в общественных местах, согласно установленным правилам, является обязательным.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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