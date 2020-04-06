В банкоматах Азербайджана за социальные выплаты не будут взиматься проценты
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при получении социальных выплат в виде пенсий, пособий, стипендий, компенсаций, адресной помощи в период особого карантинного режима в любом банке, а также в любом банкомате или постерминалах ООО "Азерпочт" министерства транспорта, связи и высоких технологий не будет взиматься никаких дополнительных процентов.
Как сообщает Trend, это отражено в совместном заявлении министерства труда и социальной защиты населения, Центрального банка Азербайджана и общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана".
Отмечено также, что в случае возникновения вопросов граждане могут обратиться в call-center по номеру 142.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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