Госслужба Азербайджана обновила список лиц, попадающих под санкции

БАКУ /Trend/ - Согласно “Порядку утверждения общего списка лиц, в отношении которых должны быть применены санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма”, утвержденного постановлением Кабинета Министров Азербайджана № 124, Служба финансового мониторинга Азербайджана обновила общий список в соответствии с решением санкционного комитета Совета Безопасности ООН по ИГ и “Аль-Каида”. Об этом сообщает Trend со ссылкой на службу финансового мониторинга Азербайджана.

В ведомстве отметили, что общий перечень состоит из внутреннего и международного списков физических и юридических лиц, определенных в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями.

Последняя версия общего списка размещена на официальном сайте службы.

Отметим, что в соответствии с законом "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" участники мониторинга и другие лица, участвующие в мониторинге, при обнаружении денежных средств или иного имущества физических или юридических лиц, указанных в общем списке, не должны совершать какие-либо операции с данными денежными средствами или иным имуществом в установленном законом порядке и должны предоставить информацию о такого рода преступлениях в Службу финансового мониторинга.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni