Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено более 580 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Согласно отчёту Фонда страхования вкладов (ADIF), вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по состоянию на 19 ноября 2020 года выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму 580,25 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ADIF.

Согласно информации, 9,598 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 232,7 миллиона манатов, 5,684 тысячи вкладчиков Amrahbank – около 138 миллионов манатов, 4,45 тысячи вкладчиков AGBank – 90,2 миллиона манатов и 4,087 тысячи вкладчиков NBC Bank получили компенсации в размере около 119,3 миллиона манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года и выплачивается в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank». Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank и все они были объявлены банкротами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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