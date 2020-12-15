ЕС выделил Грузии грант в размере 60 млн евро на преодоление кризиса от COVID-19

Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (около 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает представительство ЕС в Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Средства предназначены для поддержки реализации антикризисного экономического плана правительства Грузии.

«Евросоюз продолжает решительно поддерживать Грузию во время пандемии. Грант в размере 240 миллионов лари является частью гранта в размере 1,5 миллиарда лари, мобилизованного Евросоюзом и Европейской группой этой весной, целью которого является поддержка правительства Грузии в борьбе с пандемией, а также оказание помощи гражданам Грузии в решении вызовов, перед которыми оказалось множество людей», — заявляет посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Эти средства являются первым траншем из тех 75 миллионов евро (примерно 300 миллионов лари), предусмотренных Соглашением об устойчивости Грузии к COVID-19, и с помощью которого Евросоюз поможет Грузии в реализации ее антикризисного экономического плана. План включает мероприятия, направленные на снижение негативных последствий, вызванных потерей источников дохода, содействие сохранению рабочих мест, поддержку бизнеса и укрепление системы здравоохранения.

Остальные средства будут выделены на основе оценки мер, принятых правительством, которые касаются оказания социальной помощи уязвимым семьям, поддержки бизнеса в сохранении рабочих мест и увеличения количества коек в отделении интенсивной терапии. Этому траншу предшествовал заем в размере 100 миллионов евро (примерно 400 миллионов лари) на макрофинансовую помощь, который был реализован 25 ноября этого года. Оба транша являются частью общего пакета помощи в размере 1,5 миллиарда лари, который также предусматривает поддержку системы здравоохранения, социальной сферы и восстановления экономики Грузии», — говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.

Траншу в размере 60 млн евро предшествовал кредит в размере 100 миллионов евро (примерно 400 миллионов лари) на макрофинансовую помощь, который был реализован 25 ноября этого года.