Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое января установлен на уровне 1,7 и 2,0841 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
08 января 2021 г.:
|
07 января 2021 г.:
|
08 декабря 2020 г.:
|
08 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0841
|
2,0958
|
2,0594
|
1,8952
|
-0,0117
|
0,0247
|
0,1889
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,023
|
0,023
|
0,0274
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2318
|
0,2327
|
0,2177
|
0,2848
|
-0,0009
|
0,0141
|
-0,0530
|
1 австралийский доллар
|
1,3203
|
1,3261
|
1,2624
|
1,1678
|
-0,0058
|
0,0579
|
0,1525
|
1 аргентинский песо
|
0,02
|
0,02
|
0,0208
|
0,0284
|
0
|
-0,0008
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6628
|
0,6628
|
0,6624
|
0,8058
|
0
|
0,0004
|
-0,1430
|
1 бразильский реал
|
0,3147
|
0,3206
|
0,3328
|
0,4181
|
-0,0059
|
-0,0181
|
-0,1034
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1103
|
0,1129
|
0,1122
|
0,1187
|
-0,0026
|
-0,0019
|
-0,0084
|
100 южнокорейских вон
|
0,1551
|
0,1564
|
0,1568
|
0,1452
|
-0,0013
|
-0,0017
|
0,0099
|
1 чешская крона
|
0,0795
|
0,08
|
0,0777
|
0,0751
|
-0,0005
|
0,0018
|
0,0044
|
100 чилийских песо
|
0,2395
|
0,2434
|
0,2289
|
0,221
|
-0,0039
|
0,0106
|
0,0185
|
1 китайский юань
|
0,2629
|
0,2633
|
0,2601
|
0,2448
|
-0,0004
|
0,0028
|
0,0181
|
1 датская крона
|
0,2802
|
0,2817
|
0,2766
|
0,2536
|
-0,0015
|
0,0036
|
0,0266
|
1 грузинский лари
|
0,5146
|
0,5146
|
0,5199
|
0,5947
|
0
|
-0,0053
|
-0,0801
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2186
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0233
|
0,023
|
0,0236
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3053
|
2,3132
|
2,2701
|
2,2306
|
-0,0079
|
0,0352
|
0,0747
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0122
|
0,012
|
0,0122
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2075
|
0,2082
|
0,2024
|
0,1796
|
-0,0007
|
0,0051
|
0,0279
|
1 швейцарский франк
|
1,9195
|
1,9348
|
1,9081
|
1,7525
|
-0,0153
|
0,0114
|
0,1670
|
1 израильский шекель
|
0,5347
|
0,5349
|
0,5222
|
0,4906
|
-0,0002
|
0,0125
|
0,0441
|
1 канадский доллар
|
1,3406
|
1,3414
|
1,3292
|
1,3095
|
-0,0008
|
0,0114
|
0,0311
|
1 кувейтский динар
|
5,6015
|
5,6076
|
5,5823
|
5,6082
|
-0,0061
|
0,0192
|
-0,0067
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0204
|
0,02
|
0,0244
|
0
|
0,0004
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1122
|
0
|
0
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4205
|
0,424
|
0,4178
|
0,4142
|
-0,0035
|
0,0027
|
0,0063
|
1 мексиканский песо
|
0,0851
|
0,0865
|
0,0857
|
0,0899
|
-0,0014
|
-0,0006
|
-0,0048
|
1 молдавская лея
|
0,0987
|
0,0987
|
0,098
|
0,0987
|
0
|
0,0007
|
0
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1058
|
0
|
0,0001
|
0,0025
|
1 норвежская крона
|
0,2016
|
0,2023
|
0,1946
|
0,1918
|
-0,0007
|
0,0070
|
0,0098
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4614
|
0,4634
|
0,4605
|
0,4463
|
-0,0020
|
0,0009
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2824
|
1,2896
|
1,2722
|
1,2581
|
-0,0072
|
0,0102
|
0,0243
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4569
|
2,4662
|
2,4391
|
2,3533
|
-0,0093
|
0,0178
|
0,1036
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0608
|
0,0601
|
0,0565
|
-0,0001
|
0,0006
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0603
|
0,0601
|
0,0606
|
0,0717
|
0,0002
|
-0,0003
|
-0,0114
|
100 японских иен
|
1,6374
|
1,6487
|
1,6341
|
1,5695
|
-0,0113
|
0,0033
|
0,0679
|
1 новозеландский доллар
|
1,2346
|
1,2402
|
1,1965
|
1,1294
|
-0,0056
|
0,0381
|
0,1052
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni