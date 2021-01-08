Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое января установлен на уровне 1,7 и 2,0841 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 08 января 2021 г.: 07 января 2021 г.: 08 декабря 2020 г.: 08 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0841 2,0958 2,0594 1,8952 -0,0117 0,0247 0,1889 1 российский рубль 0,0229 0,023 0,023 0,0274 -0,0001 -0,0001 -0,0045 1 турецкая лира 0,2318 0,2327 0,2177 0,2848 -0,0009 0,0141 -0,0530 1 австралийский доллар 1,3203 1,3261 1,2624 1,1678 -0,0058 0,0579 0,1525 1 аргентинский песо 0,02 0,02 0,0208 0,0284 0 -0,0008 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6628 0,6628 0,6624 0,8058 0 0,0004 -0,1430 1 бразильский реал 0,3147 0,3206 0,3328 0,4181 -0,0059 -0,0181 -0,1034 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1103 0,1129 0,1122 0,1187 -0,0026 -0,0019 -0,0084 100 южнокорейских вон 0,1551 0,1564 0,1568 0,1452 -0,0013 -0,0017 0,0099 1 чешская крона 0,0795 0,08 0,0777 0,0751 -0,0005 0,0018 0,0044 100 чилийских песо 0,2395 0,2434 0,2289 0,221 -0,0039 0,0106 0,0185 1 китайский юань 0,2629 0,2633 0,2601 0,2448 -0,0004 0,0028 0,0181 1 датская крона 0,2802 0,2817 0,2766 0,2536 -0,0015 0,0036 0,0266 1 грузинский лари 0,5146 0,5146 0,5199 0,5947 0 -0,0053 -0,0801 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2186 0 0 0,0007 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,023 0,0236 -0,0001 0,0002 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3053 2,3132 2,2701 2,2306 -0,0079 0,0352 0,0747 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0122 0,012 0,0122 -0,0001 0,0001 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2075 0,2082 0,2024 0,1796 -0,0007 0,0051 0,0279 1 швейцарский франк 1,9195 1,9348 1,9081 1,7525 -0,0153 0,0114 0,1670 1 израильский шекель 0,5347 0,5349 0,5222 0,4906 -0,0002 0,0125 0,0441 1 канадский доллар 1,3406 1,3414 1,3292 1,3095 -0,0008 0,0114 0,0311 1 кувейтский динар 5,6015 5,6076 5,5823 5,6082 -0,0061 0,0192 -0,0067 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0244 0 0,0004 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1124 0,1122 0 0 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4205 0,424 0,4178 0,4142 -0,0035 0,0027 0,0063 1 мексиканский песо 0,0851 0,0865 0,0857 0,0899 -0,0014 -0,0006 -0,0048 1 молдавская лея 0,0987 0,0987 0,098 0,0987 0 0,0007 0 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1082 0,1058 0 0,0001 0,0025 1 норвежская крона 0,2016 0,2023 0,1946 0,1918 -0,0007 0,0070 0,0098 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0163 0,0178 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4614 0,4634 0,4605 0,4463 -0,0020 0,0009 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2824 1,2896 1,2722 1,2581 -0,0072 0,0102 0,0243 1 саудовский риал 0,4531 0,4532 0,4532 0,4531 -0,0001 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4569 2,4662 2,4391 2,3533 -0,0093 0,0178 0,1036 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0608 0,0601 0,0565 -0,0001 0,0006 0,0042 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1754 0 0 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0603 0,0601 0,0606 0,0717 0,0002 -0,0003 -0,0114 100 японских иен 1,6374 1,6487 1,6341 1,5695 -0,0113 0,0033 0,0679 1 новозеландский доллар 1,2346 1,2402 1,1965 1,1294 -0,0056 0,0381 0,1052

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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