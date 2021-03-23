Около 70% кредитных операций сектора связи и транспорта в Азербайджане проведены в инвалюте
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Строительство транспортной инфраструктуры окажет положительное влияние на экономическое развитие на Южном Кавказе – МИД
Надо усиливать политико-дипломатическое давление на Ереван, чтобы заставить передать карты минных полей Азербайджану – Игорь Коротченко
«Лаборатория Касперского»: каждый второй оптимистично относится к идее общества, в котором наравне с обычными людьми будут жить люди с имплантами или чипами