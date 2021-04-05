Правительство Грузии выставит для приватизации объекты стоимостью 116 миллионов долларов

Правительство Грузии выставляет на аукцион госимущестсво с общей начальной стоимостью в 400 миллионов лари (около 116 миллионов долларов), передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в ходе презентации расширения программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса».

Проект действует с осени 2019 года и предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

На презентации с участием премьер-министра Ираклия Гарибашвили и представителей бизнес-сектора, Турнава представила около 300 разных приватизационных объектов. 290 из них уже размещены на сайте электронного аукциона. Остальные объекты выставят в течение двух недель.

Ожидаемые инвестиции — 350 миллионов лари (около 106 миллионов долларов), и возможность трудоустроить не менее 10 тысяч человек.

Как отметила глава Минэкономики, речь идет об очень диверсифицированном пакете — это более 150 объектов государственной собственности, в частности, земли несельскохозяйственного назначения с постройками. Карта выставленных на продажу объектов дополнена различными типами госпредприятий, локациями, выделенными для строительства инфраструктуры на автомагистралях, объектами туризма, промышленности, сельского хозяйства и логистики.

По словам министра, более половины из представленных объектов недвижимости — совершенно новые, и выставлены на продажу впервые, остальные ранее выставлялись на аукционе, но в связи с изменением рыночной действительности, теперь на них действуют большие скидки.

Турнава надеется на большой интерес к объектам, и на конкуренцию в ходе аукционов.

Среди выставленных объектов:

30,5 тысяч квадратных метров земли, и здания для строительства гостиницы в Кикети – поселке в пригороде Тбилиси. Начальная цена 2,2 миллиона лари.

В муниципалитете Мцхета, близ Мухатцкаро, продается земельный участок в 63,3 тысячи квадратных метра для частного поселения. Начальная цена 3,2 миллиона лари (642.335$).

Выставлен на продажу земельный участок в Тбилиси примерно в 12,3 тысячи квадратных метров, со зданиями, для строительства объектов промышленного назначения. Начальная цена 703 тысячи лари (205.255$).

Озургети – 106 тысяч квадратных метра земли для строительства инфраструктуры для остановки на дорогах.

Сагурамо – 44 тысячи квадратных метра для строительства гостиницы и туристической инфраструктуры. Начальная цена более 9 миллионов лари (2.627.737$).

Амбролаури – 29,7 квадратных метра для строительства гостиницы. Начальная цена 1,2 миллиона лари (350.364$).

Казбеги — Месторождение минеральных вод Паршети. Назначение – добыча разливной воды. Начальная стоимость лицензии 7,5 миллиона лари (2.189.781$). Срок лицензии – 25 лет.

В рамках программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса» было продано 115 недвижимого имущества на сумму в 91,3 миллиона лари, и лицензии 47 месторождений, стоимостью в 3,5 миллиона лари (1.021.897$).

На этом этапе, к программе прибавилось еще 50 разных месторождений, начальная аукционная стоимость лицензии 50 миллионов лари (14.598.540$).

Ожидаемый объем инвестиций от новых объектов — 60 миллионов лари (17.518.248$), а показатель занятости — 780 человек. Также важно, что при добыче ресурсов они будут перерабатываться на месте, что вместе с привлеченными инвестициями создаст дополнительные рабочие места.