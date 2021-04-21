SOFAZ в I квартале сократил трансферы в госбюджет

Финансы 21 апреля 2021 12:30 (UTC+04:00)
SOFAZ в I квартале сократил трансферы в госбюджет
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