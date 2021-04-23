Биткойн снизился более чем на 5%

Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 5,78%, до $48,5 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 06:30 (GMT+4), курс биткойна находился на уровне $49,303 тыс. за штуку (-4,22%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.