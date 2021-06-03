Манат укрепился к евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июня установлен на уровне 1,7 и 2,0748 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 03 июня 2021 г.: 02 июня 2021 г.: 03 мая 2021 г.: 03 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0748 2,0774 2,0431 1,9044 -0,0026 0,0317 0,1704 1 российский рубль 0,0232 0,0231 0,0226 0,0248 0,0001 0,0006 -0,0016 1 турецкая лира 0,1979 0,1969 0,205 0,2527 0,0010 -0,0071 -0,0548 1 австралийский доллар 1,3159 1,3177 1,3121 1,1786 -0,0018 0,0038 0,1373 1 аргентинский песо 0,0179 0,0179 0,0182 0,0247 0 -0,0003 -0,0068 1 белорусский рубль 0,6693 0,6704 0,6649 0,7092 -0,0011 0,0044 -0,0399 1 бразильский реал 0,3349 0,33 0,3126 0,3267 0,0049 0,0223 0,0082 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1258 0,1236 0,1173 0,0993 0,0022 0,0085 0,0265 100 южнокорейских вон 0,1528 0,1531 0,1519 0,1396 -0,0003 0,0009 0,0132 1 чешская крона 0,0815 0,0818 0,079 0,0717 -0,0003 0,0025 0,0098 100 чилийских песо 0,2372 0,2345 0,2393 0,2179 0,0027 -0,0021 0,0193 1 китайский юань 0,2662 0,2663 0,2626 0,239 -0,0001 0,0036 0,0272 1 датская крона 0,279 0,2793 0,2747 0,2554 -0,0003 0,0043 0,0236 1 грузинский лари 0,5291 0,5231 0,4933 0,5533 0,0060 0,0358 -0,0242 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2189 0,2193 0 0,0002 -0,0002 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,0229 0,0226 -0,0001 0,0003 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,4083 2,4063 2,3495 2,1393 0,0020 0,0588 0,2690 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0118 0,012 0 0,0001 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2054 0,2056 0,2007 0,1827 -0,0002 0,0047 0,0227 1 швейцарский франк 1,8921 1,8945 1,8597 1,7685 -0,0024 0,0324 0,1236 1 израильский шекель 0,5236 0,5242 0,5234 0,4894 -0,0006 0,0002 0,0342 1 канадский доллар 1,412 1,4087 1,3826 1,2589 0,0033 0,0294 0,1531 1 кувейтский динар 5,6502 5,6513 5,6452 5,5182 -0,0011 0,0050 0,1320 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0043 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0231 0 0 -0,0030 100 ливанских фунтов 0,1129 0,1127 0,1122 0,1127 0,0002 0,0007 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4124 0,412 0,4143 0,3989 0,0004 -0,0019 0,0135 1 мексиканский песо 0,0854 0,0852 0,084 0,0784 0,0002 0,0014 0,0070 1 молдавская лея 0,0964 0,0965 0,0957 0,0975 -0,0001 0,0007 -0,0011 1 египетский фунт 0,1084 0,1085 0,1086 0,1064 -0,0001 -0,0002 0,0020 1 норвежская крона 0,205 0,2047 0,2044 0,1789 0,0003 0,0006 0,0261 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4656 0,4657 0,4482 0,4349 -0,0001 0,0174 0,0307 1 сингапурский доллар 1,2852 1,2852 1,2759 1,2165 0 0,0093 0,0687 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4529 0 0 0,0004 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,452 2,4566 2,4412 2,3389 -0,0046 0,0108 0,1131 1 тайваньский доллар 0,0615 0,0615 0,0608 0,0568 0 0,0007 0,0047 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1655 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0622 0,062 0,0611 0,0633 0,0002 0,0011 -0,0011 100 японских иен 1,5498 1,5505 1,5513 1,5666 -0,0007 -0,0015 -0,0168 1 новозеландский доллар 1,2278 1,2333 1,2198 1,0898 -0,0055 0,0080 0,1380

(Автор: Зейни Джафаров)

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