Манат укрепился к евро
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июня установлен на уровне 1,7 и 2,0748 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
03 июня 2021 г.:
|
02 июня 2021 г.:
|
03 мая 2021 г.:
|
03 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0748
|
2,0774
|
2,0431
|
1,9044
|
-0,0026
|
0,0317
|
0,1704
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0226
|
0,0248
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0016
|
1 турецкая лира
|
0,1979
|
0,1969
|
0,205
|
0,2527
|
0,0010
|
-0,0071
|
-0,0548
|
1 австралийский доллар
|
1,3159
|
1,3177
|
1,3121
|
1,1786
|
-0,0018
|
0,0038
|
0,1373
|
1 аргентинский песо
|
0,0179
|
0,0179
|
0,0182
|
0,0247
|
0
|
-0,0003
|
-0,0068
|
1 белорусский рубль
|
0,6693
|
0,6704
|
0,6649
|
0,7092
|
-0,0011
|
0,0044
|
-0,0399
|
1 бразильский реал
|
0,3349
|
0,33
|
0,3126
|
0,3267
|
0,0049
|
0,0223
|
0,0082
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1258
|
0,1236
|
0,1173
|
0,0993
|
0,0022
|
0,0085
|
0,0265
|
100 южнокорейских вон
|
0,1528
|
0,1531
|
0,1519
|
0,1396
|
-0,0003
|
0,0009
|
0,0132
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
0,0818
|
0,079
|
0,0717
|
-0,0003
|
0,0025
|
0,0098
|
100 чилийских песо
|
0,2372
|
0,2345
|
0,2393
|
0,2179
|
0,0027
|
-0,0021
|
0,0193
|
1 китайский юань
|
0,2662
|
0,2663
|
0,2626
|
0,239
|
-0,0001
|
0,0036
|
0,0272
|
1 датская крона
|
0,279
|
0,2793
|
0,2747
|
0,2554
|
-0,0003
|
0,0043
|
0,0236
|
1 грузинский лари
|
0,5291
|
0,5231
|
0,4933
|
0,5533
|
0,0060
|
0,0358
|
-0,0242
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2189
|
0,2193
|
0
|
0,0002
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0229
|
0,0226
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4083
|
2,4063
|
2,3495
|
2,1393
|
0,0020
|
0,0588
|
0,2690
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0118
|
0,012
|
0
|
0,0001
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2054
|
0,2056
|
0,2007
|
0,1827
|
-0,0002
|
0,0047
|
0,0227
|
1 швейцарский франк
|
1,8921
|
1,8945
|
1,8597
|
1,7685
|
-0,0024
|
0,0324
|
0,1236
|
1 израильский шекель
|
0,5236
|
0,5242
|
0,5234
|
0,4894
|
-0,0006
|
0,0002
|
0,0342
|
1 канадский доллар
|
1,412
|
1,4087
|
1,3826
|
1,2589
|
0,0033
|
0,0294
|
0,1531
|
1 кувейтский динар
|
5,6502
|
5,6513
|
5,6452
|
5,5182
|
-0,0011
|
0,0050
|
0,1320
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0043
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0231
|
0
|
0
|
-0,0030
|
100 ливанских фунтов
|
0,1129
|
0,1127
|
0,1122
|
0,1127
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4124
|
0,412
|
0,4143
|
0,3989
|
0,0004
|
-0,0019
|
0,0135
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0852
|
0,084
|
0,0784
|
0,0002
|
0,0014
|
0,0070
|
1 молдавская лея
|
0,0964
|
0,0965
|
0,0957
|
0,0975
|
-0,0001
|
0,0007
|
-0,0011
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1086
|
0,1064
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0020
|
1 норвежская крона
|
0,205
|
0,2047
|
0,2044
|
0,1789
|
0,0003
|
0,0006
|
0,0261
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4656
|
0,4657
|
0,4482
|
0,4349
|
-0,0001
|
0,0174
|
0,0307
|
1 сингапурский доллар
|
1,2852
|
1,2852
|
1,2759
|
1,2165
|
0
|
0,0093
|
0,0687
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4529
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,452
|
2,4566
|
2,4412
|
2,3389
|
-0,0046
|
0,0108
|
0,1131
|
1 тайваньский доллар
|
0,0615
|
0,0615
|
0,0608
|
0,0568
|
0
|
0,0007
|
0,0047
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1655
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0622
|
0,062
|
0,0611
|
0,0633
|
0,0002
|
0,0011
|
-0,0011
|
100 японских иен
|
1,5498
|
1,5505
|
1,5513
|
1,5666
|
-0,0007
|
-0,0015
|
-0,0168
|
1 новозеландский доллар
|
1,2278
|
1,2333
|
1,2198
|
1,0898
|
-0,0055
|
0,0080
|
0,1380
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni