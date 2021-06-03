Манат укрепился к евро

Финансы 3 июня 2021 09:46 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июня установлен на уровне 1,7 и 2,0748 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

03 июня 2021 г.:

02 июня 2021 г.:

03 мая 2021 г.:

03 июня 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0748

2,0774

2,0431

1,9044

-0,0026

0,0317

0,1704

1 российский рубль

0,0232

0,0231

0,0226

0,0248

0,0001

0,0006

-0,0016

1 турецкая лира

0,1979

0,1969

0,205

0,2527

0,0010

-0,0071

-0,0548

1 австралийский доллар

1,3159

1,3177

1,3121

1,1786

-0,0018

0,0038

0,1373

1 аргентинский песо

0,0179

0,0179

0,0182

0,0247

0

-0,0003

-0,0068

1 белорусский рубль

0,6693

0,6704

0,6649

0,7092

-0,0011

0,0044

-0,0399

1 бразильский реал

0,3349

0,33

0,3126

0,3267

0,0049

0,0223

0,0082

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1258

0,1236

0,1173

0,0993

0,0022

0,0085

0,0265

100 южнокорейских вон

0,1528

0,1531

0,1519

0,1396

-0,0003

0,0009

0,0132

1 чешская крона

0,0815

0,0818

0,079

0,0717

-0,0003

0,0025

0,0098

100 чилийских песо

0,2372

0,2345

0,2393

0,2179

0,0027

-0,0021

0,0193

1 китайский юань

0,2662

0,2663

0,2626

0,239

-0,0001

0,0036

0,0272

1 датская крона

0,279

0,2793

0,2747

0,2554

-0,0003

0,0043

0,0236

1 грузинский лари

0,5291

0,5231

0,4933

0,5533

0,0060

0,0358

-0,0242

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2191

0,2189

0,2193

0

0,0002

-0,0002

1 индийская рупия

0,0232

0,0233

0,0229

0,0226

-0,0001

0,0003

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,4083

2,4063

2,3495

2,1393

0,0020

0,0588

0,2690

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0118

0,012

0

0,0001

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2054

0,2056

0,2007

0,1827

-0,0002

0,0047

0,0227

1 швейцарский франк

1,8921

1,8945

1,8597

1,7685

-0,0024

0,0324

0,1236

1 израильский шекель

0,5236

0,5242

0,5234

0,4894

-0,0006

0,0002

0,0342

1 канадский доллар

1,412

1,4087

1,3826

1,2589

0,0033

0,0294

0,1531

1 кувейтский динар

5,6502

5,6513

5,6452

5,5182

-0,0011

0,0050

0,1320

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0043

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0231

0

0

-0,0030

100 ливанских фунтов

0,1129

0,1127

0,1122

0,1127

0,0002

0,0007

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4124

0,412

0,4143

0,3989

0,0004

-0,0019

0,0135

1 мексиканский песо

0,0854

0,0852

0,084

0,0784

0,0002

0,0014

0,0070

1 молдавская лея

0,0964

0,0965

0,0957

0,0975

-0,0001

0,0007

-0,0011

1 египетский фунт

0,1084

0,1085

0,1086

0,1064

-0,0001

-0,0002

0,0020

1 норвежская крона

0,205

0,2047

0,2044

0,1789

0,0003

0,0006

0,0261

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0168

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4656

0,4657

0,4482

0,4349

-0,0001

0,0174

0,0307

1 сингапурский доллар

1,2852

1,2852

1,2759

1,2165

0

0,0093

0,0687

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4529

0

0

0,0004

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,452

2,4566

2,4412

2,3389

-0,0046

0,0108

0,1131

1 тайваньский доллар

0,0615

0,0615

0,0608

0,0568

0

0,0007

0,0047

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1655

0

0

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0622

0,062

0,0611

0,0633

0,0002

0,0011

-0,0011

100 японских иен

1,5498

1,5505

1,5513

1,5666

-0,0007

-0,0015

-0,0168

1 новозеландский доллар

1,2278

1,2333

1,2198

1,0898

-0,0055

0,0080

0,1380

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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