Объем денежных переводов из России в Таджикистан сократился

Объем денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в первом квартале этого года составил $329 млн., передает Trend со ссылкой на Asia-Plus.

Это на 9,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Также снизилась средняя сумма одного перевода: с $159 в первом квартале 2020 года до $126 в этом же периоде нынешнего года.

В 2020 году объем денежных переводов частных лиц из России в Таджикистан упал на 32,4%: до $1 млрд. 741 млн. с $2 млрд. 576 млн. в 2019 году.

Падение объема переводов, наряду с ухудшением социального положения многих домохозяйств, привело к дефициту иностранной валюты в республике.

Важность отправляемых мигрантами денег для Таджикистана, в первую очередь, заключается в том, что за счет этих переводов покрывается трехразовый дефицит валюты во внешнеторговом обороте республики.

Нехватка валюты для покупки за рубежом готовых товаров и продукции второй год уже обеспечивается за счет экспорта драгоценных и полудрагоценных металлов и камней.

Согласно официальной статистике, в 2020 году такой продукции продано за рубежом на сумму около $690 млн, что составляло половину в общем объема экспорта республики.

Экспорт драгметаллов и камней заметно увеличился в текущем году: только за первые пять месяцев этой продукции вывезено из страны на сумму $708 млн.

Среднемесячная валютная выручка за счет продажи драгметаллов и камней в 2020 году составляла $58 млн, а за пять месяцев этого года - $142 млн.