Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш среднесрочных гособлигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 40 миллионов манатов со сроком обращения 1 092 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 14 инвесторов подали 26 заявок в ценовом диапазоне от 98,14 (7,2 процента) до 100,4 маната (6,35 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 100,296 маната (6,39 процента), а средневзвешенная цена – 100,34 маната (6,37 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 149,84 миллиона манатов, а объем размещения – 40 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением почти в четыре раза.

Срок погашения ценных бумаг – девятое июля 2024 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до 14 июля 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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