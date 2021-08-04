Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш гособлигаций на 10 млн манатов

Финансы 4 августа 2021 14:32 (UTC+04:00)
Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш гособлигаций на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1820 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 17 инвесторов подали 27 заявок в ценовом диапазоне от 95,6 (8,6 процента) до 101,45 маната (7,15 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 101,03 маната (7,25 процента), а средневзвешенная цена – 101,24 маната (7,2 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 70,74 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в четыре раза.

Срок погашения ценных бумаг – 28 июля 2026 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до конца сегодняшнего дня.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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