Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1 820 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 12 инвесторов подали 20 заявок в ценовом диапазоне от 95,9 (7,5 процента) до 102,3 маната (5,97 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций и средневзвешенная цена были определены на уровне 102,26 маната (5,97 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 64,5 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в четыре раза.

Срок погашения ценных бумаг – первое сентября 2026 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до конца сегодняшнего дня.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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