Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подешевела на 2,5 маната (0,08 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, увеличившись на 0,65 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составила 2987,8996 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
27 сентября
|
2991,2265
|
04 октября
|
2991,2095
|
28 сентября
|
2974,8895
|
05 октября
|
2989,7475
|
29 сентября
|
2956,5380
|
06 октября
|
2978,128
|
30 сентября
|
2942,8445
|
07 октября
|
2991,711
|
01 октября
|
2977,5415
|
08 октября
|
2988,702
|
Средняя стоимость за неделю
|
2968,608
|
Средняя стоимость за неделю
|
2987,8996
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,1075 маната (0,28 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 38,2291 маната, что на один процент больше показателя прошлой недели.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
27 сентября
|
38,5077
|
04 октября
|
38,332
|
28 сентября
|
38,4463
|
05 октября
|
38,1109
|
29 сентября
|
38,2187
|
06 октября
|
38,084
|
30 сентября
|
36,6134
|
07 октября
|
38,3948
|
01 октября
|
37,4530
|
08 октября
|
38,2245
|
Средняя стоимость за неделю
|
37,8478
|
Средняя стоимость за неделю
|
38,2291
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 23,46 маната (1,41 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 0,4 процента – с 1658,401 до 1651,8407 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
27 сентября
|
1699,4900
|
04 октября
|
1655,36
|
28 сентября
|
1675,9110
|
05 октября
|
1634,57
|
29 сентября
|
1651,3375
|
06 октября
|
1619,46
|
30 сентября
|
1632,2890
|
07 октября
|
1671
|
01 октября
|
1632,9775
|
08 октября
|
1678,82
|
Средняя стоимость за неделю
|
1658,401
|
Средняя стоимость за неделю
|
1651,8407
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 138,813 маната, или 4,1 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия, понизившись на два процента по сравнению с показателем прошлой недели, составила 3274,852 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
27 сентября
|
3376,5400
|
04 октября
|
3251,62
|
28 сентября
|
3331,7620
|
05 октября
|
3222,16
|
29 сентября
|
3232,4565
|
06 октября
|
3237,73
|
30 сентября
|
3195,7790
|
07 октября
|
3244,06
|
01 октября
|
3237,7265
|
08 октября
|
3325,88
|
Средняя стоимость за неделю
|
3274,852
|
Средняя стоимость за неделю
|
3256,2905
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev