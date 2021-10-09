Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подешевела на 2,5 маната (0,08 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, увеличившись на 0,65 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составила 2987,8996 маната.

Изменение стоимости унции золота 27 сентября 2991,2265 04 октября 2991,2095 28 сентября 2974,8895 05 октября 2989,7475 29 сентября 2956,5380 06 октября 2978,128 30 сентября 2942,8445 07 октября 2991,711 01 октября 2977,5415 08 октября 2988,702 Средняя стоимость за неделю 2968,608 Средняя стоимость за неделю 2987,8996

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,1075 маната (0,28 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 38,2291 маната, что на один процент больше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра 27 сентября 38,5077 04 октября 38,332 28 сентября 38,4463 05 октября 38,1109 29 сентября 38,2187 06 октября 38,084 30 сентября 36,6134 07 октября 38,3948 01 октября 37,4530 08 октября 38,2245 Средняя стоимость за неделю 37,8478 Средняя стоимость за неделю 38,2291

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 23,46 маната (1,41 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 0,4 процента – с 1658,401 до 1651,8407 маната.

Изменение стоимости унции платины 27 сентября 1699,4900 04 октября 1655,36 28 сентября 1675,9110 05 октября 1634,57 29 сентября 1651,3375 06 октября 1619,46 30 сентября 1632,2890 07 октября 1671 01 октября 1632,9775 08 октября 1678,82 Средняя стоимость за неделю 1658,401 Средняя стоимость за неделю 1651,8407

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 138,813 маната, или 4,1 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия, понизившись на два процента по сравнению с показателем прошлой недели, составила 3274,852 маната.

Изменение стоимости унции палладия 27 сентября 3376,5400 04 октября 3251,62 28 сентября 3331,7620 05 октября 3222,16 29 сентября 3232,4565 06 октября 3237,73 30 сентября 3195,7790 07 октября 3244,06 01 октября 3237,7265 08 октября 3325,88 Средняя стоимость за неделю 3274,852 Средняя стоимость за неделю 3256,2905

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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