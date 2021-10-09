Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

Финансы 9 октября 2021 09:54 (UTC+04:00)
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подешевела на 2,5 маната (0,08 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, увеличившись на 0,65 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составила 2987,8996 маната.

Изменение стоимости унции золота

27 сентября

2991,2265

04 октября

2991,2095

28 сентября

2974,8895

05 октября

2989,7475

29 сентября

2956,5380

06 октября

2978,128

30 сентября

2942,8445

07 октября

2991,711

01 октября

2977,5415

08 октября

2988,702

Средняя стоимость за неделю

2968,608

Средняя стоимость за неделю

2987,8996

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,1075 маната (0,28 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 38,2291 маната, что на один процент больше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра

27 сентября

38,5077

04 октября

38,332

28 сентября

38,4463

05 октября

38,1109

29 сентября

38,2187

06 октября

38,084

30 сентября

36,6134

07 октября

38,3948

01 октября

37,4530

08 октября

38,2245

Средняя стоимость за неделю

37,8478

Средняя стоимость за неделю

38,2291

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 23,46 маната (1,41 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 0,4 процента – с 1658,401 до 1651,8407 маната.

Изменение стоимости унции платины

27 сентября

1699,4900

04 октября

1655,36

28 сентября

1675,9110

05 октября

1634,57

29 сентября

1651,3375

06 октября

1619,46

30 сентября

1632,2890

07 октября

1671

01 октября

1632,9775

08 октября

1678,82

Средняя стоимость за неделю

1658,401

Средняя стоимость за неделю

1651,8407

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 138,813 маната, или 4,1 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия, понизившись на два процента по сравнению с показателем прошлой недели, составила 3274,852 маната.

Изменение стоимости унции палладия

27 сентября

3376,5400

04 октября

3251,62

28 сентября

3331,7620

05 октября

3222,16

29 сентября

3232,4565

06 октября

3237,73

30 сентября

3195,7790

07 октября

3244,06

01 октября

3237,7265

08 октября

3325,88

Средняя стоимость за неделю

3274,852

Средняя стоимость за неделю

3256,2905

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Мать не хочет, чтобы дочери досталась часть её наследства…
Мать не хочет, чтобы дочери досталась часть её наследства…
Имеет ли право гражданин России вступить в наследство гражданина Азербайджана?
Имеет ли право гражданин России вступить в наследство гражданина Азербайджана?
Супруга против развода, что делать…
Супруга против развода, что делать…
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Silk Way Airlines отмечает 20-летие Азербайджан 10:00
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 09:54
Объем сделок на узбекской бирже вырос за год более чем в 1,5 раза Финансы 09:52
Противнику был преподан урок, который он запомнит надолго: рассказывают участники Гадрутской операции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:46
Сингапур разрешил въезд вакцинированным туристам из Европы, Канады и США Другие страны 09:45
Товарооборот между Туркменистаном и Бельгией превысил $4,5 млн Бизнес 09:36
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 09:26
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 09:12
Число жертв обрушения дома в Батуми увеличилось до пяти (ОБНОВЛЕНО) Грузия 09:03
1 940 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 08:55
Японская корпорация планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти вчетверо (Эксклюзив) Бизнес 08:36
На Гонконг обрушился тропический шторм Другие страны 08:19
Apple намерен оспорить решение суда в иске против Epic Games ИКТ 07:56
THY - один из лидеров рынка гражданской авиации периода пандемии Транспорт 07:33
Наша цель – выйти из разряда стран, импортирующих технологии - Эрдоган Турция 07:27
Минобороны России показало сверхлегкую ракету «Иркут» Россия 06:58
США и Китай проведут дополнительные консультации по торговым отношениям Экономика 06:33
Немецкая полиция начала расследовать "гаванский синдром" у 200 дипломатов США Европа 06:05
Главы МИД Франции и Германии напомнили Польше об обязательствах Европа 05:37
В США в доме престарелых произошла перестрелка США 05:09
Поврежденная подлодка США прибыла на остров Гуам Другие страны 04:41
Замгоссекретаря США по политическим делам посетит Москву США 04:13
В США увеличили лимит приема беженцев в 2022 году США 03:45
Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни Европа 03:17
В Telegram запустили рекламные сообщения в тестовом режиме ИКТ 02:49
Около 85% жителей Португалии полностью привились от COVID-19 Европа 02:23
Еще одна страна отменила смертную казнь Другие страны 01:55
Делегация США встретится с представителями Талибана Другие страны 01:29
Сборная Германии обыграла команду Румынии в рамках отбора ЧМ-2022 Спорт 01:02
Названы имена номинантов на премию лучшему футболисту мира "Золотой мяч" Спорт 00:53
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:30
Под обвалом дома в Батуми могут находится около 10-15 человек Грузия 00:11
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:05
Хроника Победы: 9 октября Политика 00:01
Посол Казахстана вручил верительные грамоты в адрес Президента Лаоса Казахстан 8 октября 23:36
Азербайджанский борец завоевал титул чемпиона мира Спорт 8 октября 23:04
Война и разрушения в городе Гянджа навсегда должны остаться в прошлом - посол Германии Азербайджан 8 октября 22:49
Азербайджанский борец занял второе место на чемпионате мира Спорт 8 октября 22:40
Избран новый президент Европейского альянса информационных агентств Общество 8 октября 22:17
МГ ОБСЕ приветствовала освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего Азербайджан 8 октября 22:00
Крупнейший поставщик электроэнергии в Германии прекращает работу из-за роста цен Энергетика 8 октября 21:48
Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества с ЕС Кыргызстан 8 октября 21:23
IFC стремится раскрыть возможности для развития устойчивого финансирования в Грузии Бизнес 8 октября 21:16
В Абу-Даби расширили список стран, въезд из которых разрешен без карантина Туризм 8 октября 21:15
Грузия значительно увеличила импорт азербайджанского цемента Бизнес 8 октября 21:03
Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур с начала года превысил $6 млрд Турция 8 октября 21:01
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции более чем на треть Турция 8 октября 20:59
Состоялся совместный брифинг спикеров парламентов Азербайджана и Словакии (ФОТО) Политика 8 октября 20:55
Промпроизводство в Баку выросло за год на более чем 6 млрд манатов Экономика 8 октября 20:05
Лучшие артисты Азербайджана провели грандиозный концерт в честь 100-летия БМА (ФОТО/ВИДЕО) Культура 8 октября 18:54
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 8 октября 18:39
В Азербайджане выявлено еще 904 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 196 человек Общество 8 октября 18:36
Узбекское АО "Навоиазот" объявляет тендер на приобретение солнечной фотоэлектрической станции Тендеры 8 октября 17:54
Безработица в США в сентябре снизилась до 4,8% США 8 октября 17:28
Volkswagen снизит производство автомобилей в России из-за дефицита полупроводников Европа 8 октября 17:23
Азербайджан, Грузия и Турция создадут комитет по таможенным вопросам (ФОТО) Транспорт 8 октября 17:23
В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование Общество 8 октября 17:21
Главный инфекционист Азербайджана назвал причины роста инфицирования COVID-19 Общество 8 октября 17:17
Число вакцинированных в Узбекистане на 8 октября Узбекистан 8 октября 17:04
ГЭЦ Азербайджана предупредил лиц, привлекаемых к управлению экзаменами Общество 8 октября 16:54
В Азербайджане профобразование будет организовано по кредитной системе Общество 8 октября 16:50
Команда Азербайджана приняла участие в Фестивале гимнастики "Золотой возраст" (ФОТО) Общество 8 октября 16:44
Мэрия Батуми: В доме на момент обрушения находилось восемь человек Грузия 8 октября 16:38
Казахстан придает важное значение развитию сотрудничества между тюркскими странами - министерство Экономика 8 октября 16:22
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 8 октября 16:19
ЕБРР может профинансировать строительство высоковольтных линий электропередач в Узбекистане Бизнес 8 октября 16:15
Назначена новый посол Великобритании в Туркменистане Туркменистан 8 октября 16:15
Министерство образования Азербайджана направит свыше 2 млн манатов на ремонт школ Бизнес 8 октября 16:06
Минобразования Азербайджана объявляет тендер на проведение ремонтных работ в ряде учебных заведений Тендеры 8 октября 16:03
AccessBank – в пятерке самых популярных банков! Экономика 8 октября 16:00
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы Происшествия 8 октября 16:00
Главы МВД 12 стран попросили Еврокомиссию разрешить заграждения на внешних границах ЕС Европа 8 октября 15:49
Немецкий бизнес приглашен к инвестированию в промпарки Азербайджана Экономика 8 октября 15:45
Гражданам отправляются фиктивные письма о проведении военных учений – Минсвязи Азербайджана Общество 8 октября 15:42
Казахстан и Азербайджан обладают большим потенциалом для наращивания товарооборота - министерство Бизнес 8 октября 15:35
Скончался народный артист Азербайджана Агакиши Кязымов (ФОТО) Социум 8 октября 15:18
В Геранбойском районе задержан подозреваемый в убийстве должностного лица Происшествия 8 октября 15:09
Что связало Шерлока Холмса и Низами Гянджеви, или почему в аду повеяло прохладой (ВИДЕО, ФОТО) Культура 8 октября 15:07
Ираклий Гарибашвили выехал на место обрушения жилого дома в Батуми Грузия 8 октября 15:05
В азербайджанской армии начался процесс подготовки к зимнему сезону (ФОТО/ВИДЕО) Общество 8 октября 14:56
В Узбекистане внедрят механизм по увеличению объема привлекаемых инвестиций Бизнес 8 октября 14:53
Сумма сделок по итогам торгов на туркменской бирже превысила $21 млн Туркменистан 8 октября 14:43
В Азербайджане должностное лицо убито в рабочем кабинете Происшествия 8 октября 14:40
Азербайджан нарастил объемы грузоперевозок с Туркменистаном Транспорт 8 октября 14:30
Оставшиеся под завалами дома в Батуми люди вышли на контакт со спасателями Грузия 8 октября 14:25
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном Транспорт 8 октября 14:18
Агентство Азербайджана по разминированию провело тендер на поставку автомобилей скорой помощи (ФОТО) Политика 8 октября 14:11
Fitch прогнозирует ухудшение качества активов в банковском секторе Узбекистана Финансы 8 октября 14:01
Глобальное значение ж/д Баку-Тбилиси-Карс неизменно растет - Эрдоган Турция 8 октября 13:50
Fitch Solutions прогнозирует продолжение восстановления нефтегазового сектора Азербайджана в 2022 году Энергетика 8 октября 13:48
В Узбекистане за сутки выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 8 октября 13:43
В этом году в Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 1600 квартир Общество 8 октября 13:39
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана Политика 8 октября 13:36
В Азербайджане ряду колледжей присвоен статус юридического лица публичного права Общество 8 октября 13:29
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) Политика 8 октября 13:28
Россия может нарастить экспорт агропромышленной продукции в Азербайджан до $1 млрд Экономика 8 октября 13:25
В России построят суда для Туркменистана Туркменистан 8 октября 13:24
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 8 октября 13:11
Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил $755 млн Экономика 8 октября 12:59
Все новости