Фонд аграрного страхования Азербайджана обратился к фермерам

БАКУ/Trend/- Фонд аграрного страхования, реализующий при государственной поддержке механизм льготного аграрного страхования в Азербайджане, обратился к фермерам, имеющим 10 гектаров и более пахотных земель, сообщает Trend со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

Фонд напоминает аграриям, что Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2021 года внесены изменения в "Правила субсидирования сельскохозяйственного производства".

Согласно Указу, субсидии на посевы будут предоставлены более чем 10 гектарам пашни для выращивания культур, играющих важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны с аграрным страхованием на 3 года.

Согласно списку, определенному Советом по аграрным субсидиям, требование аграрного страхования распространяется на 7 культур: пшеницу, ячмень, рис, чай, лимон, фундук и кукурузу.

Нововведение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, страхование хозяйств от стихийных бедствий и других рисков, а также защиту продуктов и доходов фермеров.

Многочисленные механизмы государственной поддержки фермеров предусмотрены и в агростраховании - 50% взносов по агрострахованию оплачивает государство.

В среднем по стране доля страховой премии, уплачиваемой фермерами за 1 гектар зерна, в регионах колеблется от 6 до 12 манатов, что составляет небольшую часть государственных субсидий фермерам.

Фонд аграрного страхования заявляет, что предпринимаются все шаги для обеспечения того, чтобы фермеры не остались без субсидии - с фермерами, подающими декларации о посеве, связываются и напоминают о требованиях аграрного страхования, условиях страхования и другой необходимой информации.

Процедура страхования урожая настолько упрощена, что фермеры, не имеющие доступа к Интернету, могут легко заключить договор страхования.

Следует отметить, что после заполнения деклараций о посеве 30 декабря фермеры и хозяйства, не застрахованные к тому времени, не смогут получить субсидию на посевы.



По этой причине Фонд аграрного страхования призывает фермеров застраховать свои поля на льготных условиях и защитить продукцию и доходы.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)