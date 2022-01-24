Поддержка USAID может способствовать росту прямых зарубежных инвестиций в Туркменистан

Финансы 24 января 2022 21:56 (UTC+04:00)
Поддержка USAID может способствовать росту прямых зарубежных инвестиций в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Поддержка Агентства США по международному развитию (USAID) в создании стабильной и надежной Ашхабадской фондовой биржи потенциально может увеличить прямые иностранные инвестиции и создать новые возможности для экономического роста, открытия рабочих мест и инклюзивного развития Туркменистана. Об этом сказала Trend специалист по связям с общественностью USAID Тамми Палтчиков (Tammy Paltchikov).

По ее словам, стратегии развития USAID в Туркменистане укрепляют и диверсифицируют туркменскую экономику, создают институты, ориентированные на граждан, улучшают соответствующее управление, расширяют права и возможности молодежи, а также доступ к медицинским услугам.

На основе сравнительно - правового анализа, проведенного USAID в 2021 году, агентство планирует провести серию тренингов для ключевых заинтересованных сторон, вовлеченных в деятельность Ашхабадской фондовой биржи, отметила представитель агентства.

"Участники тренингов смогут ознакомиться с опытом других стран в сфере создания новых рынков ценных бумаг и связанных с ними организационных структур", - сказала Палтчиков.

По ее словам, USAID также планирует взаимодействовать с руководством Ашхабадской фондовой биржи, министерства финансов и экономики, Национального совета, Центрального банка, национального банковского сектора и других деловых кругов Туркменистана для разработки плана действий, определяющего дополнительную поддержку, необходимую для дальнейшего развития Ашхабадской фондовой биржи.

Она отметила, что помощь USAID поддерживает Программу по социально-экономическому развитию Туркменистана на 2019-2025 годы, которая также включает развитие Ашхабадской фондовой биржи.

По ее словам, USAID продолжит поддерживать и координировать свою деятельность в соответствии с планами и приоритетами Туркменистана.

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