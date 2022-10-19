Нацбанк назвал прогноз по инфляции в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В годовом выражении инфляция в Казахстане достигла 17,7%.

Об этом сказал председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на пленарном заседании Мажилиса парламента РК по вопросу «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», передает в среду Trend.

По его словам, на фоне общемировой тенденции роста цен на продовольствие и сырье, усиленной дисбалансами на внутренних рынках на фоне изменения логистических и производственных цепочек, повысилась инфляция и в Казахстане.

«В годовом выражении инфляция достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спросом на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%», - сказал Пирматов.

По его словам, к концу 2022 года инфляция превысит августовский прогноз с учетом внешних шоков сентября т.г.

«В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% на фоне реализуемой денежно-кредитной политики. Сдерживающее влияние на инфляцию также будут оказывать замедление роста продовольственных цен в мире, замедление инфляции в странах – торговых партнерах», - отметил Пирматов.