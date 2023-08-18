Ассоциация микрофинансирования Азербайджана о реализации совместного с USAID проекта

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская ассоциация микрофинансирования (AMFA) в настоящее время реализует проект поддержки развития деловых и профессиональных ассоциаций в качестве ведущего исполнителя проектного консорциума "Ассоциации будущего".

Об этом в пятницу сказала Trend исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Жаля Гаджиева.

Она отметила, что другими партнерами консорциума являются Союз организаций инвалидов и "Finance and Social Innovation Consulting".

"Проект финансируется Агентством США по международному развитию (USAID). Проект направлен на усиление роли бизнес и профессиональных ассоциаций в экономическом развитии страны в Азербайджане путем повышения квалификации ассоциаций, которые будут задействованы в проекте для расширения инклюзивных экономических возможностей и внесения вклада в экономическое благополучие", - подчеркнула она.

По ее словам, деловые и профессиональные ассоциации играют очень важную роль в любых обществах.

"Поддерживая и представляя свои различные сектора, ассоциации в значительной степени обладают потенциалом для ускорения экономического роста и расширения экономических возможностей. Бизнес-ассоциации также считаются полезной платформой для предприятий для поиска выхода на рынки, создания новой базы знаний и обмена ею, а также выполнения других основных функций. Кроме того, ассоциации являются подходящей платформой для организаций-членов для создания и внедрения стратегий, норм и стандартов, которые приводят не только к увеличению доли рынка и прибыли, но и к увеличению социального воздействия их деятельности.

В рамках проекта в течение трех лет планируется оказать прямую помощь 15 бизнес и профессиональным ассоциациям", - добавила Гаджиева.

Она также отметила, что было проведено предварительное исследование бизнес и профессиональных ассоциаций в Азербайджане.

"Основной целью данного исследования была оценка качественных и количественных аспектов ситуации в развитии бизнеса и профессиональных ассоциаций в Азербайджане. Это исследование было проведено впервые в стране и охватило весь сектор, включая зарегистрированные бизнес и профессиональные ассоциации с членской базой. Результаты этого исследования будут использованы для разработки программы обучения по повышению потенциала. По результатам проведенных исследований: большинство объединений сталкиваются с финансовыми трудностями при реализации мероприятий, предусмотренных уставом; сталкиваются с такими трудностями, как ограниченные возможности, отсутствие квалифицированных специалистов по сбору средств для привлечения новых финансовых ресурсов; 41 процент объединений не имеют достаточного количества квалифицированных кадров для эффективного выполнения задач, предусмотренных уставом", - подчеркнула она.

По словам Гаджиевой, наиболее востребованными знаниями и навыками как у руководства, так и у персонала являются разработка и выполнение проектов, а также навыки организации/планирования.

"Кроме того, навыки ИКТ и общение на иностранном языке (языках) также являются важными навыками. Только 28 процентов ассоциаций имеют внутреннюю политику и правила в отношении занятости людей с ограниченными возможностями и создания для них доступных рабочих мест. 59 процентов организаций не имеют такой политики или правил. Очень немногие ассоциации имеют офисы и здания для людей с ограниченными возможностями", - заключила она.