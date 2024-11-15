Одним из следующих конкретных шагов станет второй этап энергетического перехода - IRENA

БАКУ / Trend/ – Одним из следующих конкретных шагов станет второй этап энергетического перехода с компонентом поиска подходящих проектов, который пройдет в Баку во время Бакинской энергетической недели в середине следующего года.

Как сообщает Trend в пятницу, об этом сказал директор по взаимодействию со странами и партнерствам IRENA Гурбуз Гонул в ходе инвестиционного форума COP29 по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии.

"Говоря о следующих шагах: Будут проведены более детальные обсуждения и консультации с правительствами для определения ключевых приоритетов энергетического перехода как на уровне отдельных стран, так и на региональном уровне, учитывая явный региональный характер инициативы.

Затем мы разработаем планы работы на уровне стран и региона, чтобы определить, где необходима техническая поддержка, как поддерживать разработку и реализацию проектов, а также как стимулировать более активное участие частного сектора в энергетическом переходе", - сказал он.