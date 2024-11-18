COP for Hope: COP29 в Баку - новый этап во всей истории COP - вице-канцлер Германии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - вице-канцлер Федеративной Республики Германия Роберт Хабек.

Он сказал Trend, что COP29 - это новая веха во всей истории мероприятий COP.

Роберт Хабек отметил, что германская идея состоит в том, чтобы набрать партнеров, желающих обсудить преимущества декарбонизации для своей отрасли.

"Новинка заключается в том, что COP всегда обсуждал зеленый переход энергетического рынка, энергетических систем. Теперь мы говорим об отраслях. Посмотрите, что произошло в истории COP, с чего мы начинали, а сейчас мы обсуждаем озеленение сталебетона и цемента, присвоение им стандартов.

В пятницу мы запустили платформу Climate Club (Climate Club), которая на самом деле является домашней страницей, где страны теперь могут связаться с нами, и мы можем сказать, что слышали о зеленой стали, зеленом алюминии или зеленых отраслях промышленности. Переход к возобновляемым источникам энергии не может быть остановлен на фоне изменения климата. Теперь это процесс основанный на рынке. В этом направлении, на мой взгляд, обещания этого COP действительно обнадеживающие.

Сейчас мы, конечно, должны очень много работать, чтобы подчеркнуть это конкретными программами, для создания сетей", - добавил он.

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