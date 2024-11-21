Инициатива "Рио Трио" - это символ коллективных действий - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Инициатива "Рио Трио" - это символ коллективных действий.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе диалога высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия) в рамках COP29.

"Прежде всего, хочу искренне поблагодарить наших соорганизаторов - Колумбию и Саудовскую Аравию - за их твердую приверженность инициативе "Рио Трио". Также выражаю благодарность всем вам за ваш опыт и преданность этому важному обсуждению. Ваше присутствие свидетельствует о нашем общем стремлении решать взаимосвязанные проблемы изменения климата, утраты биоразнообразия и деградации земель. Инициатива "Рио Трио" - это не просто партнерство, а символ коллективных действий", - сказала она.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.