АБР планирует предоставить техпомощь для реализации "зеленой" трансформации в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить техническую помощь на проект "Интегрированные решения в области возобновляемой энергетики для поддержки "зеленой" трансформации в Туркменистане".

Как сообщает в пятницуTrend со ссылкой на АБР, этот проект направлен на содействие экологической устойчивости страны и укрепление ее позиций в глобальном переходе к возобновляемым источникам энергии.

Отмечается, что основной задачей является разработка дорожной карты по использованию солнечной энергии, включая создание инновационных решений для городов, таких как "умный" и "зеленый" город Аркадаг.

Ожидается, что в рамках проекта будут проведены оценки и технико-экономические обоснования, а также запущен пилотный проект городской солнечной электростанции.

"Пилотный проект обеспечит ежегодную выработку более 4 гигаватт в час возобновляемой энергии, что приведёт к сокращению выбросов парниковых газов на более чем 3 тысячи тонн в год. Туркменистан в настоящее время сильно зависит от углеводородов, которые составляют около 85 процентов экспорта страны. Переход на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, позволит диверсифицировать экономику, снизить выбросы углекислого газа и открыть новые экспортные рынки, включая возможность создания "зеленых" энергетических коридоров из Центральной Азии в Европу", - отмечается в информации банка.

Проект реализуется в рамках технической помощи и является частью долгосрочной стратегии АБР по поддержке устойчивого развития Туркменистана. Особое внимание будет уделено обучению государственных служащих, частного сектора и местного населения технологиям возобновляемой энергетики.

Реализация проекта станет основой для дальнейшего внедрения возобновляемых источников энергии в Туркменистане, как в городах, так и в сельской местности. Проект также дополняет действующие инициативы по повышению энергоэффективности и поддержке низкоуглеродного перехода.

Согласно информации банка, проект запланирован на 2026 год и является важным шагом на пути к экологической устойчивости и энергетической независимости Туркменистана.