Apple признала уязвимость всех iPhone и компьютеров

5 января 2018 06:24 (UTC+04:00)

Корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает РИА Новости.

Ранее эксперты выявили в процессорах Intel, AMD и ARM дефекты, из-за которых обычные пользовательские программы могут "увидеть" структуру защищенной части памяти ядра и способны выявить место хранения конфиденциальной информации.

"Все устройства с операционными системами Mac OS и iOS затронуты, однако на данный момент неизвестно о способах ею воспользоваться. Для злоупотребления этим дефектом необходимо, чтобы на устройства было загружено вредоносное программное обеспечение, поэтому мы рекомендуем скачивать программы только из проверенных источников", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, в Apple пообещали защитить пользователей от возможных угроз из-за упомянутых дефектов с выходом обновлений операционных систем.

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Azernews Newspaper
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