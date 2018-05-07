В Азербайджане в 2,6 раза выросла выдача сертификатов е-подписи

БАКУ /Trend/ - Общее число сертификатов электронной подписи, выданных Национальным центром сертификации, превысило 140 тысяч, сказал в понедельник директор отдела маркетинга Информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Джейхун Мамедов.

По словам Мамедова, по итогам четырех месяцев текущего года число выданных сертификатов е-подписи в стране выросло более чем в 2,6 раза.

"Это является наглядным примером того, что интерес населения к использованию е-подписи растет. В целом по стране было осуществлено около 25 миллионов электронных операций с использованием е-подписи",- сказал Мамедов.

Как отметил Мамедов, со следующего года в Азербайджане начнется выдача удостоверений личности нового поколения, в которые будут интегрированы сертификаты е-подписи, что способствует массовому их использованию в стране, так как каждый гражданин станет обладателем е-подписи.

Число выданных в Азербайджане в 2017 году Национальным центром сертификации электронных подписей выросло на 26,6 процента (26 688 единиц), составив на первое января 2018 года 126,726 единиц. Из общего числа выданных е-подписей 9 724 пришлись на долю государственных структур, 9 552 были выданы юридическим лицам, 7 412- физическим лицам.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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