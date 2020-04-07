Азербайджанский портал Azexport.az о применении новых электронных платформ

БАКУ/Trend/ - Разработанная под руководством Президента Ильхама Алиева пакет программ государственной поддержки направлен на уменьшение воздействия коронавирусной инфекции на экономику Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на менеджера Azexport.az Айхана Гадашова.

Разработаны девять программ на сумму в 2,5 миллиарда манатов, составляющую 3,1 процента ВВП Азербайджана. В рамках этих программ будет осуществлена прямая финансовая поддержка для выплаты заработной платы 304 тысячам сотрудников, работающим в отраслях, затронутых влиянием пандемии коронавируса, на 44 тысяч предприятиях. Также будет осуществлена финансовая поддержка 292 тысячам индивидуальных предпринимателей, работающих в районах, затронутых влиянием пандемии.

Кабинет министров Азербайджана также утвердил План действий по снижению негативного воздействия пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство.

В соответствии с Планом действий была создана электронная база данных для предоставления необходимого объема информации, требуемого соответствующим государственными органами и государственным предприятиям для оперативного мониторинга процессов, происходящих в экономике во время пандемии, и регулярного информирования Кабинета министров.

"Программы поддержки, которые будут предоставлены правительством, являются основным стимулом для предпринимателей, работающих в различных секторах экономики, для обеспечения устойчивости их деятельности во время глобальной пандемии. В связи с этим интернет-портал Azexport.az, созданный указом Президента от 21 сентября 2016 года и играющий важную роль в государственно-частном партнерстве, предлагает предпринимателям более тесно сотрудничать в целях преодоления глобальной пандемии с минимальным ущербом.

Azexport.az - это одна из ведущих платформ цифровой торговли Азербайджана, в которую интегрировано около 15 международных платформ электронной торговли: Amazon, Alibaba, All.biz и Go4worldbusiness. За три года работы портала, число азербайджанских производителей продуктов на этих платформах увеличилось более чем в 300 раз. Это первый государственный портал, где предприниматели могут проводить бесплатные исследования рынка с помощью Google Market Finder и получить маркетинговую информацию о том, какие страны нуждаются в каких продуктах. Портал также предоставляет предпринимателям регулярную информацию о крупных государственных и частных тендерах, а также необходимую для участия в тендерах.

Интернет-портал Azexport, представляющий собой единую базу данных товаров, производимых в Азербайджане. В настоящее время портал содержит более 10 тысяч наименований продуктов и более трех тысяч зарегистрированных поставщиков. Портал демонстрирует азербайджанские продукты на высоком уровне 365 дней в году, охватив ведущие мировые торговые площадки с наибольшим количеством посетителей. С января 2017 года по 29 февраля 2020 года (за 38 месяцев) стоимость экспортированных заказов из 141 страны интернет-порталом Azexport составила 1 миллиард 687 миллионов долларов", - отметил Гадашов.

Ресурс Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства «О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане» от 21 сентября 2016 года. Основными товарами, экспортированными в этот период, являются табак, куриное мясо и яйца, фундук, хлопковое масло, вино, гранат, лук, косметические средства, медицинская марля, мебель, краска, кондитерские изделия, молоко с фруктовыми добавками, минеральная вода и чеснок.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского происхождения. Он является эффективной платформой для их реализации на внешних и внутреннем рынках.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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