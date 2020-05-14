Минтруда Азербайджана цифровизирует еще 15 услуг населению

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года государственные услуги в электронном виде по сферам деятельности министерства труда и социальной защиты населения получили 240 тысяч граждан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на портал электронных услуг.

Согласно информации, граждане, не обращаясь в какие-либо структуры лично, получили необходимые справки с помощью электронных справочных услуг министерства.

В рамках программы цифровизации услуг для населения в прошлом году министерством были внедрены 13 электронных справочных услуг, и к настоящему времени количество этих услуг достигло 15. К таким видам электронных услуг, предоставляемых посредством "личного кабинета", можно отнести выдачу справок об инвалидности, пенсиях, пособиях и стипендиях, адресной помощи, обеспечении жильем и автомобилем со стороны государства и др.

В текущем году министерством запланирована цифровизация еще 15 видов услуг.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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