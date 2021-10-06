Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне сбоя сервисов Facebook

Мессенджер Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне масштабного сбоя сервисов Facebook накануне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в своем Telegram-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ", - написал Дуров.

Он добавил, что Telegram продолжал работать для большинства пользователей мессенджера. При этом некоторые пользователи в Северной и Южной Америке могли столкнуться с более низкой скоростью, чем обычно, так как миллионы людей с этих континентов одновременно начали регистрироваться в Telegram.

4 октября пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.