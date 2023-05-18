Представители Huawei рассказали о важности развития 5G во время международного форума в Баку

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялась международная конференция GSMA Mobile 360 Eurasia 2023, в которой приняли участие высокопоставленные лица и передовые эксперты в области цифровых технологий со всего мира, сообщает Day.az.

Выступая на мероприятии, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил, что для развития мобильной связи необходимы создание устойчивой инфраструктуры, грамотные специалисты, а также новые механизмы кибербезопасности.

«Мы в Азербайджане продолжаем инвестировать в инфраструктуру широкополосной сети и к 2024 году охватим интернетом всю страну. Также мы работаем над проектом, который соединит интернет из Центральной Азии с Европой», сказал Набиев.

В свою очередь, президент Azercell, одного из ведущих операторов мобильной связи в Азербайджане, Зарина Зейналова, сообщила, что модернизируя и обновляя инфраструктуру, компания достигает целей по обеспечению безопасной сети для своих абонентов. В частности, Azercell обеспечивает связью более 5 миллионов абонентов в Азербайджане.

Также было отмечено, что оператор нацелен на охват Карабаха мобильной связью и внесение вклада в социальное развитие этого региона, что позволит ускорить процессы восстановления.

Далее на мероприятии взял слово президент группы операторского бизнеса Huawei Региона Ближнего Востока и Центральной Азии Ан Цзянь.

По его словам, цифровая экономика имеет решающее значение для глобального экономического развития, ведь исследования показывают, что в период с 2015 по 2025 год 55% глобального экономического роста будет обеспечиваться за счет цифровой экономики.

«Инвестиции в ИКТ имеют решающее значение для стимулирования развития цифровой экономики, особенно в развивающихся странах. В среднем каждый 1 доллар, инвестированный в сектор ИКТ, увеличивает мировой ВВП на 3,5 доллара. В развивающихся странах эти инвестиции могут привести к росту на 4,4 доллара», – сообщил Ан Цзянь.

Он отметил, что за три года 5G добилась большего, чем 4G за пять лет. И в настоящее время по всему миру насчитывается более 249 коммерческих сетей 5G, обслуживающих более 1 миллиарда пользователей. Это в семь раз больше пользователей, чем было у 4G.

«При развитии возможностей подключения, приоритет должен отдаваться экологичным подходам. Ожидается, что глобальный трафик значительно увеличится в период с 2020 по 2030 год. Повышение энергоэффективности имеет решающее значение для 'зеленого' развития. Внедряя в сеть комплексные экологически чистые решения, наша цель - максимизировать передачу данных при минимальном энергопотреблении,» – сообщил Ан Цзянь, добавив, что Huawei будет поддерживать операторов в их стремлении к более экологическому подходу.

В заключении представитель Huawei отметил, что цифровая экономика является движущей силой глобального роста, и Азербайджан лидирует в этом направлении.

По его словам, технология 5G полностью раскрыла свой потенциал, преобразуя телекоммуникации и принося пользу пользователям и отраслям промышленности. Инвестиции в мощную сеть 4G необходимы для успеха 5G.

В рамках мероприятия также выступал Г-н David Xu, генеральный директор ООО «Huawei Technologies Azerbaijan».

«Главными темами, которые обсуждались на форуме, являлись технологии 5G и использование оптоволоконных сетей, повсеместному распространению которых сейчас уделяется особое внимание,»- отметил David.

По его словам, сейчас перед бизнесом стоят вопросы, куда вкладывать инвестиции, в 5G или в 4G. Инвестирование в 4G на самом деле является способом инвестирования в 5G.

Во время своей речи генеральный директор Huawei по Азербайджану также подчеркнул важность среднеполосного подключения, которое можно с легкостью перевести на уровень 5G.