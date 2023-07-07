Пользователи Threads смогут удалить свой профиль только вместе с аккаунтом Instagram

БАКУ /Trend/ - Корпорация Meta, создавшая приложение Threads, объявила, что пользователи смогут удалить свой профиль в этом приложении только вместе с аккаунтом Instagram, передает Trend.

Согласно информации, пользователи имеют возможность деактивировать свой профиль в Threads в любое время, но для полного его удаления необходимо удалить аккаунт в Instagram.

Кроме того, в скором времени приложение Threads будет интегрировано с другими сервисами, что позволит пользователям просматривать контент, делиться им, взаимодействовать с ним, подписываться на пользователей и привлекать подписчиков из других сервисов.