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Пользователи Threads смогут удалить свой профиль только вместе с аккаунтом Instagram

ИКТ Материалы 7 июля 2023 07:27 (UTC +04:00)
Пользователи Threads смогут удалить свой профиль только вместе с аккаунтом Instagram

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Корпорация Meta, создавшая приложение Threads, объявила, что пользователи смогут удалить свой профиль в этом приложении только вместе с аккаунтом Instagram, передает Trend.

Согласно информации, пользователи имеют возможность деактивировать свой профиль в Threads в любое время, но для полного его удаления необходимо удалить аккаунт в Instagram.

Кроме того, в скором времени приложение Threads будет интегрировано с другими сервисами, что позволит пользователям просматривать контент, делиться им, взаимодействовать с ним, подписываться на пользователей и привлекать подписчиков из других сервисов.

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