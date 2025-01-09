Azercell удостоен награды «Благосостояние сотрудников 2024»

Лидирующий мобильный оператор отмечен за достижения в области промышленной безопасности и благосостояния сотрудников

«Azercell Telecom» удостоен награды «Благосостояние сотрудников 2024» на Саммите промышленной безопасности. Мероприятие было организовано Азербайджанским государственным научно-исследовательским институтом охраны труда и техники безопасности при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Общественным объединением «Азербайджанская ассоциация промышленной безопасности».

Эксперты оценили деятельность лидирующего мобильного оператора в сферах развития промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Azercell отличился проектами, реализованными в таких направлениях, как создание безопасных условий труда, повышение экологических стандартов и борьба с изменением климата.

Саммит проходил под лозунгом «На пути к нулю» и был посвящен обсуждению глобальных инноваций в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также внедрению передовых международных практик. В мероприятии приняло участие более 350 представителей государственного и частного секторов, руководителей, предпринимателей и специалистов отрасли.

Отметим, что «Azercell Telecom» уделяет особое внимание человеческому капиталу, реализуя инициативы по созданию комфортной, эргономичной и устойчивой рабочей среды. Среди ключевых программ компании – медицинское страхование, доступ к регулярным обследованиям, психологическая поддержка и тренинги по управлению стрессом. Все эти меры направлены на улучшение благосостояния сотрудников и укрепление их здоровья.

Для подробной информации об ООО «Azercell Telecom» и деятельности компании, посетите официальный сайт Azercell.