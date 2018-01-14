Казахстан и Иран подписали меморандум об облегчении турпоездок

14 января 2018 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Иран подписали меморандум об облегчении групповых туристических поездок, сказал Trend в среду источник в министерстве иностранных дел Казахстана.

Меморандум был подписан министерством по инвестициям и развитию Казахстана и министерством туризма Ирана.

Ранее директор Visit Almaty Асель Нуркебаева отмечала, что после снятия международных санкций Иран для Казахстана стал открытым, в том числе с точки зрения туризма, однако отсутствие безвизового режима и знаний о Казахстане является препятствием на пути развития туризма между странами.

Меморандум. подписанный между странами, будет, скорее всего, не последним, и в дальнейшем страны могут достичь более выгодных договоренностей в области туризма.

(Автор: Али Мустафаев)

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