Страны Центральной Азии и Южного Кавказа наращивают инвестиции в дорожную инфраструктуру

БАКУ /Trend/ - Страны Центральной Азии и Южного Кавказа сильно зависят от торговых путейи в последние годы широко инвестируют в дорожную инфраструктуру, стремясь стать региональными транзитными узлами, сообщил Trend представитель международной дорожной Федерации (МДФ).

Представитель отметил, что некоторые страны преуспели на этом поприще больше других.

"Азербайджан потратил более 1 миллиарда долларов на новые дорожные строительные проекты в 2019 году и достиг одного из лучших региональных показателей по общему качеству своей дорожной инфраструктуры, согласно данным Всемирного экономического форума", - добавили в МДФ.

Что касается воздействия COVID-19, то отмечалось, что многие инфраструктурные проекты стран зашли в тупик, по крайней мере на сегодня.

"Новые ограничения, возникшие из-за пандемии, предполагают, что транспортные агентства региона должны изучить возможности для интермодальных транспортных услуг, поддерживаемых надежными телематическими платформами", - сказал IRF, добавив, что интеллектуальные транспортные системы (ИТС) будут играть ключевую роль с точки зрения экономической конкурентоспособности региона наряду с традиционными инвестициями в транспортную инфраструктуру.

Представитель отметил, что в целях смягчения последствий распространения вируса, страны региона начали вводить односторонние меры по ограничению международных грузовых перевозок с февраля 2020 года (когда Грузия отменила разрешения на грузовые перевозки из Италии и Ирана).

В сообщении МДФ отмечалось что возникшие в результате этого сбои в цепочке поставок в регионе выявили уязвимость региональных координационных механизмов, но также привели к введению упрощенных таможенных процедур, а также "зеленых коридоров" для транзита товаров первой необходимости.

"Некоторые из этих мер, как мы надеемся, будут сохранены, даже когда проблемы со здоровьем сойдут на нет, что, в свою очередь, откроет долгожданную перспективу более высокого уровня внутрирегиональной торговли",-подчеркнул в МДФ.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнова)

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