Пассажиры еще двух отложенных со вчерашнего дня рейсов отправлены AZAL в Нахчыван

БАКУ/Trend/ - Пассажиры еще двух отложенных со вчерашнего дня рейсов J2-2153 и J2-263 были отправлены авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» в Нахчыван.

При благоприятных погодных условиях авиакомпания в течение дня планирует выполнить все задержанные рейсы с тем, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к работе в штатном режиме на этом направлении.

Просим пассажиров задержанных рейсов следить за актуальной информацией на официальных страницах авиакомпании в социальных сетях и средствах массовой информации, или обратиться по электронной почте на адрес [email protected].