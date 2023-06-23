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Пассажиры еще двух отложенных со вчерашнего дня рейсов отправлены AZAL в Нахчыван

Транспорт Материалы 23 июня 2023 15:06 (UTC +04:00)
Пассажиры еще двух отложенных со вчерашнего дня рейсов отправлены AZAL в Нахчыван

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БАКУ/Trend/ - Пассажиры еще двух отложенных со вчерашнего дня рейсов J2-2153 и J2-263 были отправлены авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» в Нахчыван.

При благоприятных погодных условиях авиакомпания в течение дня планирует выполнить все задержанные рейсы с тем, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к работе в штатном режиме на этом направлении.

Просим пассажиров задержанных рейсов следить за актуальной информацией на официальных страницах авиакомпании в социальных сетях и средствах массовой информации, или обратиться по электронной почте на адрес [email protected].

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